Au Soudan: Fortes explosions à Khartoum au 26e jour de la guerre

750 morts

Il a proposé aux deux parties de s'engager à «garantir le passage de l'aide humanitaire» via une déclaration de principe, selon l'ONU. Depuis son début le 15 avril, le conflit a fait plus de 750 morts et 5 000 blessés. Selon l'ONU, près de 150 000 réfugiés ont fui vers les pays voisins, tandis que le nombre de déplacés à l'intérieur du Soudan dépasse désormais les 700 000, soit plus du double des 340 000 recensés il y a une semaine.