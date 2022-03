Risques d'aquaplanning : Fortes pluies et orages attendus sur le pays

LUXEMBOURG - L'ACL demande aux automobilistes de rouler prudemment. La météo n'est en effet pas très estivale en ce lundi, et ça ne va pas s'arranger. Des orages pourraient survenir dans la soirée.

De fortes pluies se sont abattues sur le pays ce lundi. Ce fut par exemple le cas du côté de Kockelscheuer, ou encore à Differdange. Une météo automnale qui va durer, si on en croit les prévisions météorologiques de meteolux. En plus de la pluie, qui va encore tomber en masse par endroits, des orages sont prévus cet après-midi et en début de soirée. Et pour parfaire le tout, des rafales de vent pouvant aller jusqu'à 50 km/h sont également attendues.