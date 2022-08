Banque historique au Luxembourg : Fortuna Banque va cesser ses activités

Fortuna Banque annonce ce lundi matin «l’arrêt progressif et à moyen terme» de ses activités bancaires. Les clients de la banque coopérative luxembourgeoise, créée en 1920, vont se voir proposer un «processus simplifié et rapide» pour rejoindre la Banque et Caisse d'Épargne de l'État (Spuerkess), dans les prochaines semaines.

«En négociation» avec la délégation du personnel

Interrogée par L'essentiel sur le nombre et le sort futurs des employés, Fortuna Banque indique qu'elle compte actuellement 17 personnes en CDI et 7-8 en CDD. «La question du personnel est liée au processus et sa durée, précise André Poorters. En effet, dans les six mois à venir notre banque continue ses activités bancaires et aura besoin de tout son personnel. Après cette période, un nombre non négligeable du personnel sera nécessaire pour terminer le processus. Actuellement nous sommes en négociation avec la délégation du personnel pour élaborer une solution acceptable pour toutes les parties».