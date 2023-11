Guerre Hamas-Israël: «179 corps» enterrés dans une «fosse commune» dans un hôpital à Gaza

Le 7 octobre, le Hamas a mené une attaque sanglante en Israël, tuant environ 1.200 personnes, en majorité des civils, selon les autorités israéliennes. Depuis, Israël frappe sans répit Gaza depuis les airs, la mer et le sol et plus de 11.000 personnes ont été tuées selon le gouvernement du Hamas. Le 27 octobre, les chars israéliens sont entrés dans Gaza dans le but «d’anéantir» le mouvement islamiste.