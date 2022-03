Foule d'amateurs en herbe pour les graines d'artistes

OBERKORN - Près de 700 curieux se sont pressés à l'ouverture de la Semaine des jeunes artistes. Quand on plante des graines d'artistes, ça fait pousser des amateurs en herbe.

Samedi, le centre Noppeney craquait aux coutures pour le vernissage de la Semaine des jeunes artistes ou Jukowo. Celle-ci doit fournir aux 12-26ans un lieu d'expo car ceux-ci sont rares. Et leur permettre de rencontrer un public. Pari tenu donc.

Les 86 artistes présentés avaient le choix des armes. Ils ont varié les styles et les supports: peintures pop, bijoux art nouveau, reportage vidéo... Certains ont travaillé le métal, la peinture ou le tissu. D'autres les pixels. Yann et Xavier, eux, ont utilisé une chaise et un parasol plantés dans la capitale. Ont invité les badauds à s'asseoir pour écrire un mot.