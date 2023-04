Sport au Luxembourg: Foule record pour le DKV Urban Trail

La longue file des coureurs a repris possession des montées et descentes de la capitale samedi et dimanche. Plus de 4 200 personnes ont participé aux différentes courses du DKV Urban Trail, un record pour l’épreuve organisée pour la douzième fois. Pour la plupart épargnées par la pluie, elles ont affronté les courses parcourant tout ce que Luxembourg compte de marches et de pentes.

«C’est ce qu’il y a de bien à Luxembourg, on change de paysage assez vite», sourit Benjamin, qui a apprécié ses passages en forêt. «J’ai aussi l’habitude de courir le marathon de Luxembourg, mais je préfère cette course, c’est plus dur, mais c’est moins linéaire et on voit plus de choses», sourit Anne, d’Aubange, qui s’alignait pour la première fois sur le 27 km.