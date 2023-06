Envahis par les fourmis? Voici des astuces pour s'en débarrasser

Identifier la source

Les fourmis sont particulièrement friandes de sucre et d’aliments riches en protéines, dont font partie les charognes, les insectes, le miellat, les restes de nourriture pour animaux, le contenu des poubelles et surtout les aliments sucrés.

Produits anti-fourmis

Ils sont la méthode la plus efficace et la plus sûre et sont également recommandés par les spécialistes. Placés à des endroits stratégiques, les produits anti-fourmis sont absorbés par les fourmis et transportés vers le nid, où la colonie meurt peu à peu. C’est certes très radical, qui n’est sans doute pas une option pour les amis des bêtes.