Justice en France : Fourniret mis en examen dans l'affaire Mouzin

Michel Fourniret a été mis en examen pour enlèvement et séquestration suivis de mort dans l'affaire Estelle Mouzin, la fillette disparue en 2003.

Mis hors de cause par le passé

Âgée de neuf ans, Estelle Mouzin a disparu alors qu'elle rentrait de l'école le soir du 9 janvier 2003. Son corps n'a jamais été retrouvé et les nombreuses pistes envisagées par les enquêteurs n'ont rien donné. En 2006, la police s'était intéressée une première fois à Michel Fourniret. Une photo d'Estelle Mouzin avait en effet été retrouvée sur son ordinateur et une camionnette blanche semblable à celle du tueur avait à l'époque été repérée. Mais l'ogre des Ardennes avait été mis hors de cause en 2007 dans cette affaire. Six ans plus tard, l'expertise de milliers de poils et cheveux prélevés dans sa voiture n'avait pas non plus permis de trouver de trace ADN de la fillette.