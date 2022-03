Fourniret veut donner ses réponses «par écrit»

Le principal accusé du procès de Charleville-Mézières se dit prêt à répondre «par écrit» aux questions qui lui sont posées, afin que ces dernières soient transmises "directement aux familles".

Pour compenser son refus de parler, le violeur et tueur en série présumé désire répondre par écrit aux questions qui lui seront posées. (afp)

Pour compenser son refus de parler faute de huis clos, l'accusé s'est dit prêt à «noter (ses) informations par écrit pour qu'elles soient données directement aux familles» et que celles-ci «aient une réponse». «Je me propose de répondre en différé aux questions que vous me posez», a ajouté Michel Fourniret.