Foyer veut repenser sa stratégie et ses produits

LEUDELANGE - Le premier assureur du pays fait évoluer sa stratégie pour s'adapter à des clients plus variés.

Depuis trois ans, Foyer veut redéfinir son image de groupe et sa stratégie. Le but du leader de l'assurance non-vie au Luxembourg - il détient 35% des parts de marché - c'est de coller à l'évolution de la clientèle.

«Nous ne pouvons plus nous contenter de produits standardisés, il faut être flexible et s'adapter», résume Gilbert Woltes, directeur commercial de l'assureur. Foyer lance donc vendredi un nouveau produit, Reebou Family.

Autre évolution, la relation client. L'assureur a développé la professionnalisation de ses agents, en repensant leur façon de proposer des produits aux clients. «Nous ne devons plus simplement chercher à vendre un produit mais comprendre quels sont les besoins de chaque client pour développer une relation à long terme», dit Marc Lauer, PDG de Foyer. Le but pour l'assureur, installé depuis longtemps comme leader, est d'obtenir une image de modernité et d'écoute.