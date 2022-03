Fragilisé, Brown tente de rassurer les siens

Gordon Brown a tenté de

retrouver la faveur des Britanniques en dévoilant les grandes lignes de son prochain

programme législatif.

«Dans une période où les factures d’énergie et d’alimentation sont en hausse et où il devient plus difficile d’obtenir un crédit, notre priorité est d’aider le budget des familles», a d’emblée expliqué le Premier ministre, de plus en plus contesté.

De fait, les mesures économiques et sociales dominent ce menu législatif dévoilé, coïncidence ou non, une semaine avant une élection législative partielle où le Labour risque de perdre un député dans l’un de ses bastions. Et alors que les signaux d’alarme se multiplient pour l’économie menacée de récession, le gouvernement présentera un projet de loi qui visera à améliorer la protection de l’épargne.