Entre 2006 et 2015 : Français et Belges plus en grève que les Allemands

Des pays limitrophes au Luxembourg, la France et la Belgique, sont plus en grève que l'Allemagne selon les chiffres de l'Institut allemand de recherche en sciences économiques et sociales.

Les grèves sont moins fréquentes en Allemagne qu'en France ou en Belgique. AFP/Thomas Frey

Selon les derniers chiffres du Wirtschafts-und Sozialwissenschaftliches Institut (WSI), l'Institut allemand de recherche en sciences économiques et sociales, les Français et les Belges font plus souvent grève que les Allemands. L'analyse a été effectuée en établissant une moyenne sur une période allant de 2006 à 2015.

Dans un communiqué publié ce mardi, le WSI affirme que, sur un échantillon de 1 000 travailleurs, la France occupe la première position avec 123 jours perdus, soit un jour de plus que le Danemark. Le podium est complété par le Canada, déjà loin derrière, avec 79 jours.

Deux jours de grève en Suisse

Le Luxembourg n'apparaît pas dans ce classement et, contacté ce mercredi après-midi, le ministère du Travail, de l'Emploi et de l’Économie sociale et solidaire n'a pas été en mesure de nous donner des chiffres analysables pour le Grand-Duché.

Au niveau des autres pays limitrophes au Luxembourg, la Belgique occupe la 4e position du classement avec 71 jours de grève sur un échantillon de 1 000 personnes. L'Allemagne est 10e avec 20 jours perdus alors que la Suisse ferme la marche (18e place) avec seulement deux jours de grève.