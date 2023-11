France: Anaïs Camizuli agressée en boîte de nuit

Sans savoir pourquoi il s’en est pris à elle, la maman de Kessy, qu’elle a eue avec son ex-mari, a été passée à tabac par cet individu qui lui a cassé le nez. «La seule chose que je lui ai dit c’est: ''Tu as frappé une femme, bravo. Maintenant je vais rentrer à la maison et je vais expliquer quoi à ma fille?'' J’ai eu mal de ses coups, mais ce qui m’a fait le plus mal c’est de savoir que ma fille allait me voir comme ça», s’est-elle souvenue.