Arrestation de «Winter», le dealer de Pierre Palmade

Ce, alors qu’il avait déjà passé plus de 48 heures à consommer de la drogue de manière intensive. «Comme on se sentait bien tous les trois (NDLR: ses amis et lui) pour continuer, j’ai appelé un contact à Paris qui a accepté de me livrer des stupéfiants à Cély», avait avoué le comédien. Trois des suspects, âgés de 21, 22 et 31 ans, devraient être jugés le 20 novembre. Le quatrième a été relâché sans charges. Lors de perquisitions menées au domicile des suspects, des substances ont été saisies en vue d’une analyse.