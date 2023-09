Enquête ouverte après le suicide d’un ado harcelé

«Chaque drame est un drame de trop, qui nous rappelle que nous ne sommes toujours pas à la hauteur», a poursuivi Gabriel Attal, qui doit annoncer un plan de lutte contre le harcèlement d’ici à la fin du mois. «Nous devons aller plus loin encore que ce qui a d’ores et déjà été engagé. Une initiative forte sera prise en la matière très prochainement».

«Brimades et injures répétées»

«En décembre 2022, le harcèlement du jeune garçon avait été signalé. Un rendez-vous avait été organisé dans l’établissement. Il était fait état de brimades et d’injures répétées de la part de plusieurs élèves nommément désignés, a expliqué le ministre. En mars 2023, les parents ont été reçus par l’établissement. Les élèves mis en cause ont eux aussi été reçus et leurs parents contactés. Un échange de courriers a par ailleurs eu lieu, courant avril, entre la famille et l’institution scolaire sur la situation du jeune garçon, la famille dénonçant, dans ce courrier, l’absence de mesures suffisantes prises».