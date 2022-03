France et Portugal connaissent leurs adversaires

Les deux autres matches sont Grèce-Ukraine et Russie-Slovénie, selon le tirage au sort effectué lundi au siège de la Fifa. La France (9e au classement Fifa), le Portugal (10e), la Russie (12e) et la Grèce (16e) étaient têtes de série, contrairement à l'Ukraine (22e), l'Eire (34e), la Bosnie (42e) et la Slovénie (49e).