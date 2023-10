Disparition de Lina: les gendarmes fouillent une maison du village

Les gendarmes étaient de nouveau à pied d'oeuvre, dimanche matin, dans une maison de Plaine (Bas-Rhin), commune d'où est originaire Lina, l'adolescente de 15 ans qui a disparu depuis plus d'une semaine, a constaté l'AFP. Plusieurs journalistes sont rassemblés non loin du logement, situé dans le hameau de Diespach et dont l'accès est bloqué par une voiture de gendarmerie. Trois militaires y sont également en faction.

Plusieurs «mallettes noires»

Battues, auditions…

Adolescente sans histoire scolarisée en CAP «aide à la personne», Lina s'est volatilisée il y a plus d'une semaine, samedi 23 septembre, en fin de matinée. Elle se rendait à pied à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à trois kilomètres de chez elle, un trajet qu'elle avait l'habitude de faire, pour prendre le train et rejoindre son petit ami à Strasbourg.

Deux témoins disent l'avoir vue marcher le long de la départementale vers 11h15. Quelques minutes plus tard, son portable a cessé de borner. Depuis, plus rien, malgré l'avis de recherche lancé dès le lendemain et les intenses fouilles et investigations déployées: battues citoyennes, plans d'eau sondés par des plongeurs de la gendarmerie, auditions de témoins se sont succédé toute la semaine, en vain.