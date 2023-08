France/Grand Est: Les petits-enfants d'un nazi sont venus demander «pardon» en Lorraine

«Impunité»

Petit-fils de Georges Belin, l'un des raflés mort à Mauthausen, M. Maisse s'est plongé dans la poussière des archives pour refaire l'histoire de cette tragédie selon lui jusqu'alors peu documentée. En poste à Paris, Wenger se repliait vers Berlin lorsqu'il a reçu l'ordre de constituer un «Kommando» pour «nettoyer» les maquis près de Baccarat, relate celui qui a fondé l'association «Pexonne, 27 août 1944. Histoire et Mémoire» et entretient chaque année la flamme du souvenir avec une cérémonie.

Cette année, pour la première fois, les petits-enfants du SS, deux soeurs françaises et leur cousin allemand, y on assisté, à leur demande, pour y rencontrer des descendants des victimes. «Nous sommes là pour dire: ''On reconnaît votre peine''», explique Anne, 54 ans, venue en Lorraine avec sa soeur Christine et leur cousin Sacha. «A aucun moment, cet homme-là (son grand-père, ndlr) ne s'est excusé de la responsabilité de ses actes», poursuit cette couturière qui préfère ne pas donner son nom.