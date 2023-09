L’incendie de Wintzenheim dû à un «dysfonctionnement général»

L’incendie du gîte dans le Haut-Rhin, le 9 août, avait coûté la vie à dix adultes en situation de handicap mental léger et à un accompagnateur. L’enquête de l’Inspection générale des affaires sociales (Igas) a démontré «un dysfonctionnement général», les vacances adaptées n’ayant «pas été suffisamment encadrées, normées et pensées», a commenté vendredi sur franceinfo la ministre des Solidarités, Aurore Bergé. Elle souhaite «remettre de l’ordre» dans ce secteur.

Les inspecteurs de l’Igas ont évalué le rôle des organisateurs du séjour et des administrations qui les suivent. Dans une synthèse du rapport, ils relèvent «une succession de défaillances qui, mises bout à bout, soulèvent une question systémique quant à une prise en compte effective de la sécurité des vacanciers en situation de handicap».

Procédures à revoir

Les deux organisateurs du séjour, l’association Idoine et l’entreprise Oxygène, étaient «responsables de la sécurité des vacanciers au sein des lieux d’hébergement» sélectionnés mais ils «n’ont pas considéré être compétents et directement responsables de la vérification du statut des gîtes au regard de la sécurité incendie». Les services de l’État chargés de contrôler ces séjours sont également mis en cause pour avoir mené cette mission de manière lacunaire.