Longtemps bannie, la langue alsacienne s'invite à l'école

«Guede morje!» («Bonjour!»). Sandra Cronimus, enseignante de l'école Arc-en-ciel, accueille les petits de trois et quatre ans qui entrent dans sa classe sourire aux lèvres pour les uns, quittant à regret leurs parents pour les autres. Puis elle fait l'appel. «Ich bin do» («Je suis là») répondent un à un les enfants.

Les 15 élèves de cette classe à double niveau (petite et moyenne section de maternelle) participent à une expérimentation lancée à la rentrée par l'académie de Strasbourg: 75% de leur temps est consacré à l'alsacien et à l'allemand, et 25% au français.