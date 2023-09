Une classe avec des petits ukrainiens délocalisée près de Nancy

«Ici, ils sont en sécurité»: 17 écoliers ukrainiens ont retrouvé leurs camarades et le plaisir d'aller en classe à l'occasion d'une délocalisation temporaire dans une école de Tomblaine (Meurthe-et-Moselle). Ces enfants, âgés de 8 et 9 ans, font partie d'une classe de 27 élèves (dix n'ont pas pu faire le déplacement) originaires de Lozova, dans l'est de l'Ukraine, à environ 200 kilomètres du front. Entre le Covid-19 et l'invasion de leur pays par la Russie en février 2022, ils n'ont eu classe qu'à distance depuis trois ans, explique à l'AFP Alla, professeure ukrainienne de français, qui les accompagne en tant que traductrice durant ce voyage.