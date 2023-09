Ils effectuaient des livraisons en prison par drone

Ils sont soupçonnés d’être au cœur d’un système de livraison particulièrement sophistiqué qui se faisait connaître sous le nom d’Air Colis sur le réseau Snapchat et était actif dans les centres pénitentiaires de Nantes, Lorient, Le Havre et Poitiers.

Une pince et une chaussette

Agissant en pleine nuit, ils avaient équipé les engins d’une pince permettant de larguer une chaussette contenant la marchandise, suspendue par du fil de pêche, au plus près des fenêtres des détenus. Les destinataires du colis guidaient le pilote du drone avec des codes lumineux. Les quatre mis en cause avaient établi une base logistique dans un hangar de Pornichet (Loire-Atlantique) et auraient procédé à plus d’une cinquantaine de livraisons depuis le mois de mai.