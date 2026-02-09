Le niveau de mécontentement a gagné pas moins de cinq points en un an dans l'Hexagone. Il rejoint «l'absence de confiance dans la politique qui évolue de la même façon.

La démocratie «fonctionne mal» pour trois Français sur quatre. AFP

Plus des trois quarts des Français estiment que la démocratie fonctionne mal dans leur pays, selon un baromètre annuel du Cevipof qui confirme lundi une augmentation de la défiance de la population envers la politique et les institutions.

Publiée dans Le Monde, cette étude du Centre de recherches politiques de Sciences Po, effectuée par OpinionWay, permet de mesurer divers indicateurs de confiance en France et de les comparer avec trois autres pays voisins, l’Allemagne, l’Italie et le Royaume-Uni.

Une défiance plus importante que chez les voisins

Quelque 76% des Français trouvent que la démocratie ne fonctionne «pas très bien» ou «pas bien du tout», en hausse de cinq points par rapport au baromètre publié en début d’année 2025. Les chiffres sont similaires – 78% – pour les personnes interrogées disant n’avoir pas «confiance dans la politique», une hausse de quatre points par rapport à l’année dernière. Ce chiffre est bien plus bas chez les voisins européens: il s’élève à 55% en Allemagne, 56% au Royaume-Uni et 60% en Italie.

Parmi les institutions politiques testées (chambres parlementaires, conseils départementaux et régionaux…), seul le conseil municipal parvient à obtenir un taux de confiance supérieur à 50%, avec 58% d’opinions favorables. À quelques jours des élections municipales, 60% des Français disent ainsi avoir confiance en leur maire, un pourcentage qui tombe à 18% pour le président de la République Emmanuel Macron, en baisse de cinq points.

Pas confiants, mais toujours intéressés

Ils ne sont que 12% à penser que les responsables politiques se préoccupent suffisamment de leur avis. Mais malgré cela, les Français restent plus intéressés par la politique que leurs voisins: trois Français sur quatre s’y intéressent, contre deux tiers des Italiens et des Allemands et à peine plus de la moitié des Britanniques (53%). La moitié (52%) des personnes interrogées estime par ailleurs que l’absence de majorité absolue à l’Assemblée nationale depuis la dissolution de 2024 a affaibli le rôle du Parlement. Ils sont 82% à trouver la situation institutionnelle «grave», contre 78% l’année précédente.

Le système démocratique reste plébiscité (82% d’opinions favorables), et les différentes formes d’autoritarisme sont moins bien accueillies qu'au début 2025: 36% des personnes interrogées trouvent qu’il serait bon d’avoir à la tête du pays «un homme fort» n’ayant pas à se préoccuper du Parlement ni des élections (-5 pts), et 20% jugeraient bon que l’armée dirige le pays (-4 pts).

Sondage OpinionWay réalisé en ligne du 12 au 28 janvier 2026 – pour l’échantillon français – selon la méthode des quotas, auprès d’un échantillon de 3 166 personnes âgées de 18 ans et plus, inscrites sur les listes électorales. Sa marge d’erreur est comprise entre 0,7 et 1,7 point.

