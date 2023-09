La réaction de «M6» à l’affaire Plaza indigne les internautes

La réaction de M6 n’a pas tardé. Peu après la parution d’un article de Mediapart accusant Stéphane Plaza de violences, de harcèlement et d’intimidation envers plusieurs femmes, le groupe télévisuel s’est fendu d’un communiqué laconique sur X: «À la suite des informations parues dans la presse et après entretien avec Stéphane Plaza, le groupe M6, particulièrement attaché aux valeurs de respect des personnes et garant de son code d’éthique et de déontologie, prend acte de la contestation formelle de Stéphane Plaza des faits qui lui sont reprochés et des contestations juridiques qu’il a engagées».