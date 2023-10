L’assaillant d’Arras et son petit frère écroués

Le jeune assaillant ayant poignardé à mort l’enseignant Dominique Bernard, à Arras, a été mis en examen, mardi soir à Paris, et écroué, quatre jours après l’attaque qu’il avait revendiquée au nom de l’organisation État islamique (EI).

Mohammed Mogouchkov, 20 ans, a été mis en examen par un juge d’instruction antiterroriste pour assassinat et tentatives d’assassinat en relation avec une entreprise terroriste, ainsi que pour association de malfaiteurs terroriste criminelle, a indiqué à l’AFP son avocat, ce qu’a confirmé le Parquet national antiterroriste (Pnat).

Il a souri aux journalistes

Après un débat à huis clos, un juge des libertés et de la détention a décidé de son placement en détention provisoire, comme l’avait requis le Pnat. «Il est temps de laisser place à l’instruction. Mohammed Mogouchkov décide de s’expliquer et s’expliquera devant les juges d’instruction», a déclaré à la presse son conseil, Me Verlaine Etam Sone. «Il ne ménagera aucun effort pour donner toutes les explications nécessaires à la justice», a-t-il affirmé.