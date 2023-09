Blanchiment : Montage au Luxembourg: Bernard Arnault sous enquête

Un oligarque russe, Nikolaï Sarkisov, et le milliardaire français Bernard Arnault sont visés par une enquête sur des soupçons de blanchiment à la station de ski huppée de Courchevel, via un montage complexe de sociétés au Luxembourg, en France et à Chypre.