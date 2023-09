En France: Le pape François à Marseille pour évoquer le défi migratoire

«Fenêtre sur la Méditerranée»

Après une prière avec le clergé, il se recueillera sous un ciel radieux, dégagé par le mistral, avec des représentants d’autres confessions, devant le mémorial dédié aux marins et migrants disparus en mer. Le pape devrait une nouvelle fois y dénoncer le drame des naufrages de migrants et plaider la cause des exilés. Un thème cher à François qui ne cesse depuis son élection en 2013 de dénoncer les discours de rejet et les politiques de fermeture des frontières.