Le pied arraché sur un toboggan: le cauchemar d’un ado

L’installation a été fermée le temps de l’enquête. DR

La rentrée des classes ne s’est pas passée comme prévu pour Nathan, un adolescent de 14 ans domicilié dans l’Oise (nord de la France). Et pour cause: le malheureux était à l’hôpital quand ses camarades ont repris le chemin de l’école. Le jeune Français a été victime d’un grave accident sur le toboggan extérieur de la piscine de Méru le 30 août. Nathan explique au «Courrier picard» qu’il n’a rien vu, car il fermait les yeux lors de la descente, mais il évoque un «gros crac». «J’ai senti une intense douleur et, quand j’ai ouvert les yeux, mon pied était détaché de ma jambe. J’ai cru être dans un film d’horreur», témoigne-t-il.

Une scène terrifiante que confirme le père de la victime. «Son pied droit était à l’équerre. Il ne tenait plus que par quelques lambeaux de chair», décrit Julien. Nathan a dû endurer trois opérations en deux semaines dans l’espoir de sauver son pied. Il va mieux et ne souffre plus, mais une quatrième intervention n’est pas exclue. Si l’adolescent garde le moral, il reste traumatisé par son accident. «J’ai encore la sensation que mon pied va se décrocher. J’avoue aussi que j’ai peur de boiter plus tard», confie-t-il au «Parisien».

«Il n’y a pas de témoin»

Une enquête est en cours pour tenter de déterminer les circonstances du drame et le père de Nathan a porté plainte. D’après le Français, il n’y avait pas suffisamment d’eau dans l’aire d’arrivée. Le groupe Récréa, qui gère une centaine de centres sportifs en France, n’a pas souhaité commenter l’affaire. Il a tout de même rappelé que le Pentagliss, où est survenu l’accident, n’est pas constamment surveillé par un maître-nageur et que les parents sont responsables de leurs enfants. «Dans le cas précis, ils étaient sans leur père, c’est un endroit où il n’y a pas de caméra, on ne sait donc pas ce qui s’est passé», a fait valoir le groupe.

Julien admet qu’il ne surveillait pas son fils au moment des faits, mais il estime que ça ne justifie pas un tel accident. Le père de famille s’est lancé à la recherche d’autres éventuelles victimes de ce toboggan, afin de le «faire fermer» et d’éviter d’autres drames. «Aujourd’hui, je ne peux incriminer personne, ni le jeune ni le matériel. Il y a peut-être eu un problème technique, mais il est aussi possible que le jeune ait effectué sa descente en glissant sur le côté ou en sortant sa jambe, il n’y a pas de témoin», estime pour sa part Cristina Bastos, directrice de la piscine. Celle-ci assure que, depuis la mise en service du Pentagliss, en 2019, elle n’a déploré que quelques bobos, «mais absolument aucun accident».