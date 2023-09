Le youtubeur Léo Grasset visé par de nouvelles plaintes pour viol

Le ciel s’assombrit de plus en plus pour Léo Grasset. Alors qu’une jeune vidéaste a déposé plainte contre lui pour viol, en juin 2022, deux autres femmes le poursuivent également en justice. Selon Mediapart, la vidéaste Clothilde Chamussy accuse le créateur de la chaîne de vidéos DirtyBiology sur YouTube de «harcèlement sexuel». Sa plainte a aussi été déposée en juin 2022. De son côté, une étudiante en journalisme affirme avoir été agressée sexuellement par le Français, et a déposé plainte contre lui au parquet de Paris, en novembre 2022.