Des années après la mort du couturier, ses dernières volontés sont examinées par la justice.

Des années après sa mort , la succession de Karl Lagerfeld pourrait provoquer de vifs conflits. Bien que le légendaire créateur de mode ait réglé ses dernières volontés dans les moindres détails, la validité même de son testament est aujourd'hui remise en question. Si celui-ci venait à être invalidé, ce sont justement les membres de la famille que Karl Lagerfeld avait délibérément exclus de son patrimoine qui pourraient en profiter.

L'agitation actuelle serait due à une communication de l'exécuteur testamentaire, Christian Boisson. Comme le rapporte le magazine Bunte, les neveux et nièces du couturier auraient été informés que les dernières volontés du créateur ont été contestées en justice. Il n'est donc pas certain à l'heure actuelle que les héritiers désignés dans le testament conservent effectivement leurs droits.

Karl Lagerfeld ne voulait pas que sa famille hérite

Karl Lagerfeld a rédigé son testament le 29 avril 2016. Il y a déterminé précisément qui devait hériter et dans quelle mesure. Parmi les principaux héritiers désignés figurent son assistant de longue date, Sébastien Jondeau, son filleul Hudson Kroenig ainsi que les mannequins Brad Kroenig et Baptiste Giabiconi. Les membres de sa famille n'apparaissent délibérément pas dans cette liste.

Désormais, les enfants de ses deux sœurs décédées reviennent sur le devant de la scène. Les enfants de Christiane Johnson, morte en 2015, ainsi que les descendants de Thea, comtesse von der Schulenburg, décédée en 1997, auraient reçu un courrier de l'administration de la succession. Celui-ci indiquerait en substance que l'interprétation du testament fait actuellement l'objet d'un examen judiciaire et que la situation juridique est incertaine.

L'État français réclame des arriérés d'impôts

Si le testament était déclaré invalide, les conséquences seraient considérables. Selon le droit successoral français et monégasque, c'est l'ordre de succession légal qui s'appliquerait. Comme Karl Lagerfeld n'était pas marié, n'avait pas d'enfants et que ses frères et sœurs sont décédés, sa fortune – y compris des biens immobiliers d'une valeur totale estimée à 197 millions d'euros – serait partagée entre ses neveux et nièces.

Outre les incertitudes familiales, l'État français se positionne également comme un créancier potentiel. Un litige fiscal retarde depuis longtemps la distribution de l'héritage. Selon les recherches de Glitz.paris, des arriérés d'impôts de l'ordre de 18 à 36 millions de francs sont réclamés. Le litige porte sur la question de savoir si Karl Lagerfeld avait réellement son domicile principal à Monaco – comme il l'avait déclaré – ou s'il vivait principalement à Paris, où les taux d'imposition sont nettement plus élevés.

La chatte de Karl Lagerfeld, Choupette, est à l'abri

La plus célèbre compagne à quatre pattes de Karl Lagerfeld reste cependant à l'écart des turbulences juridiques. De son vivant, le créateur avait déjà tout prévu pour sa chatte Choupette. Son ancienne gouvernante, Françoise Caçote, a reçu une maison avec jardin ainsi que des moyens financiers pour assurer durablement le style de vie luxueux de Choupette.

L'exécuteur testamentaire Christian Boisson ne s'est pas encore exprimé publiquement sur la procédure. Un collaborateur a simplement évoqué l'obligation de confidentialité qui interdit toute déclaration sur la succession de Karl Lagerfeld.

