France/Luxembourg: La gestion des trains à Thionville va connaître un «bond technologique»

Améliorer la régularité des circulations, anticiper et mieux traiter les incidents et favoriser une information voyageurs de qualité. C'est le triple objectif affiché par la SNCF Reseau pour la gestion des circulations ferroviaires à Thionville, qui va connaître, fin novembre, un «bond technologique».

«Après dix années d'études et de travaux, et un investissement de 106 millions d'euros, SNCF Réseau bascule la gestion de la circulation des trains du secteur de Thionville, dans le centre de commande centralisée du réseau, située à Pagny-sur-Moselle», explique la compagnie ferroviaire française. Ce centre dispose des «technologies les plus modernes» pour fluidifier les circulations ferroviaires. Du 25 au 27 novembre, 350 agents doivent se relayer pour effectuer cette bascule technologique.