France/Luxembourg: Pas de volte-face en vue pour le projet de l'A31 bis

Après des années d'atermoiements, le projet d'A31 bis va-t-il être rangé dans un carton, pour ne jamais voir le jour? L'annonce du ministre français des Transports, Clément Beaune, de l'arrêt de plusieurs nouveaux aménagements d'autoroute dans les prochaines semaines a relancé les spéculations sur cet axe Nancy-Metz-Luxembourg, qui suscite toujours plus de divisions.

Très récemment, les élus écologistes de Moselle ont ainsi écrit au ministre Beaune pour réclamer l'enterrement «d'un énième projet climaticide, destructeur de l’environnement et totalement anachronique, qui, loin de faciliter les flux, générera lui-même son propre engorgement dès les années suivantes».

Sollicité par L'essentiel, le ministère français chargé des Transports ne s'est pas avancé sur les décisions à venir en indiquant que «la revue des projets autoroutiers (NDLR: qui seront interrompus) aura lieu durant le mois d’octobre». Selon nos informations, l'A31 bis ne devrait pas en faire partie. Et ce pour plusieurs raisons.

Fort soutien institutionnel

Très récemment dans L'essentiel, le maire de Metz, François Grosdidier, avait par exemple insisté sur la nécessité d'une telle infrastructure en complément des investissements sur le ferroviaire – un train toutes les 10 minutes entre Metz et Luxembourg à l'horizon 2028 – et le transport en commun de manière générale. Si le Grand-Duché ne participera pas à son financement, le ministre Déi Gréng de la Mobilité, François Bausch, y est également favorable.

Entre 1,4 et 1,9 milliard d’euros

Pour autant, la mise en place de l'A31 bis prendra du temps. Après les différentes concertations et le choix de tracé pas encore fixé – le tracé F4 avec un tunnel profond qui traverse Florange tient la corde – la balle est toujours dans le camp de l'État français, qui devait rendre son verdict en juin. Trois mois plus tard, rien n'a été annoncé, ce qui a renforcé les interrogations récentes.

Chiffrée entre 1,4 et 1,9 milliard d’euros et financée par un péage, l'A31 bis ne devrait être mise en service qu'entre 2030 et 2035. Sauf revirement…