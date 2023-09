«Moment historique», Macron propose une «autonomie à la Corse»

Pour lui, cette «nouvelle étape institutionnelle» doit permettre d'«ancrer pleinement la Corse dans la République et de reconnaître la singularité de son insularité méditerranéenne et son rapport au monde». Emmanuel Macron a donné «six mois» aux groupes politiques corses et à l’Assemblée territoriale corse pour arriver à un «accord» avec le gouvernement sur un «texte constitutionnel et organique» qui permettra de modifier le statut de la Corse. Il a insisté sur le fait qu’«il n’y a pas de ligne rouge, il y a l'idéal de la République».