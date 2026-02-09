Suicide de Camélia: la plainte pour harcèlement classée sans suite

La famille de la lycéenne de 17 ans qui s'était suicidée en région parisienne avait porté plainte.

France : Mort de Camélia: la plainte pour harcèlement classée sans suite

La mère de Camélia tient un portrait de sa fille à la fin d'une marche silencieuse en hommage à Camélia, une lycéenne de 17 ans qui s'est suicidée à la gare de Mitry-Mory à la suite de harcèlement scolaire, à Mitry-Mory, le 25 janvier 2026. AFP

Le procureur de Meaux (Seine-et-Marne) a annoncé lundi le classement sans suite de la plainte pour harcèlement scolaire qui avait été déposée par les parents de Camélia, lycéenne de 17 ans qui s'est suicidée le 13 janvier à Mitry-Mory.

«Au terme des investigations, je suis amené à considérer qu'il n'existe pas d'élément suffisant pour rechercher la responsabilité pénale de quiconque dans la survenance du décès de Camélia», a déclaré Jean-Baptiste Bladier.

L'élève de terminale s'est tuée dans une gare de la ville. Le lendemain, 14 janvier, deux enquêtes judiciaires avaient été ouvertes, dont l'une pour «harcèlement scolaire ayant conduit la victime à se suicider», tandis qu'une enquête administrative était ordonnée.

Une soixantaine de personnes interrogées

Le 25 janvier, plus de 2 000 personnes s’étaient réunies à Mitry-Mory dans une marche en mémoire de la lycéenne. Dans une interview accordée au quotidien Le Parisien le mois dernier, un oncle de la victime avait mis en cause l'attitude qu'aurait eue le proviseur lors d'une entrevue avec l'adolescente quelques heures avant le drame.

Plus d'une soixantaine de personnes ont été auditionnées au cours des 19 jours d'une investigation menée par douze enquêteurs. «En ce qui concerne la question de la responsabilité des personnels de l'Éducation nationale», a précisé lundi Jean-Baptiste Bladier, «il ne ressort pas d'éléments susceptibles de justifier une telle responsabilité pénale».

Le représentant du ministère public a ajouté qu'au-delà des témoignages, «l'exploitation des données issues des relations téléphoniques et numériques entre les protagonistes ne permettait pas davantage d'étayer l'existence d'un harcèlement».

