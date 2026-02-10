«Rafles d’étrangers»: le membre du Conseil d'État Arno Karlsfeld visé par une enquête

L'ancien avocat franco-israélien est visé par une enquête du parquet de Paris pour des propos sur les étrangers tenus qui ont suscité l'indignation.

Une procédure disciplinaire contre Arno Klarsfeld a également été engagée par le Conseil d'État, où il siège depuis 2010. AFP

Le parquet de Paris a ouvert une enquête visant Arno Klarsfeld, fils des chasseurs de nazis Beate et Serge Klarsfeld, après son appel sur CNews à «organiser (…) de grandes rafles» d’étrangers en situation irrégulière. L’enquête a été confiée à la Brigade de répression de la délinquance aux personnes (BRDP) de la police judiciaire parisienne, à la suite du signalement des propos par un député de Charente, a indiqué mardi le parquet de Paris, interrogé par l’AFP.

«C’est compliqué de se débarrasser de tous les asociaux qui sont OQTF» (sous obligation de quitter le territoire français), avait déclaré fin janvier Arno Klarsfeld, lors d’un débat sur CNews. «Si on veut se débarrasser des OQTF (NDLR: personnes visées par une obligation de quitter le territoire français), il faut organiser comme fait Trump avec l’ICE (NDLR: la police de l’immigration) des sortes de grandes rafles un peu partout», avait-il ajouté.

Ces propos, tenus par M. Klarsfeld, juriste de 60 ans et fils du couple Klarsfeld qui lutta contre l’impunité des anciens nazis et créa une association pour défendre les Fils et Filles de déportés juifs de France, avaient suscité une large indignation, et plusieurs signalements, à l’Arcom et à la justice.

Une procédure disciplinaire contre Arno Klarsfeld a également été engagée par le Conseil d'État, où il siège depuis 2010. Il encourt une sanction qui peut aller de l’avertissement jusqu’à la radiation, en passant par le blâme et la suspension temporaire du Conseil d'État.

Face aux critiques, Arno Klarsfeld avait tenté de se défendre sur X: «Sur le mot "rafle", il suffit de se rapporter au dictionnaire et ce n’est pas la même chose d’arrêter des étrangers qui ont commis des crimes et de les renvoyer éventuellement chez eux que de s’emparer d’enfants juifs et de les envoyer à Auschwitz où ils seront gazés». Il avait de son côté porté plainte pour «incitation à la haine», dénonçant des «centaines de tweets abjects» le visant à la suite de ses propos.

Tu nous suis déjà sur WhatsApp? Abonne-toi à notre chaîne, active la petite 🔔 et tu recevras un récap de l'actu chaque jour en début de soirée.