Le joueur dénonce de «fausses informations» et va porter plainte contre l'auteur de la lettre qui l'incrimine et qu'il dit avoir identifié.

Franck Ribéry dément formellement les accusations présentes dans une lettre appartenant aux dossiers Epstein. AFP

L’ancien international français Franck Ribéry, dont le nom est cité dans un document au sein des fichiers Epstein, dénonce mardi de «fausses informations» à son égard et va porter plainte, a annoncé son avocat.

Le nom de l’ancien joueur du Bayern Munich, entendu en 2010 à Paris comme témoin dans une affaire de proxénétisme aggravé, est cité dans un document anonymisé et partiellement caviardé daté de 2019, apparaissant dans les fichiers du criminel sexuel américain publiés par le ministère américain de la Justice. Me Carlo Alberto Brusa dénonce dans un communiqué de «fausses informations», reprises sur les réseaux sociaux, «faisant croire qu’il serait mêlé à l’affaire Epstein».

«Lettre farfelue»

Dans ce document de 38 pages, présenté comme une lettre transmise à la justice américaine qui cite de nombreux noms, il est notamment écrit que l’appartenance de Ribéry «au monde de la prostitution n’est plus à prouver» et que l’homme de 42 ans aurait «tenté de frapper» une femme alors qu’elle se trouvait «dans son jardin», dont il aurait «obtenu l’adresse». Franck Ribéry dément «formellement et sans réserve l’ensemble des termes proférés à son encontre dans cette lettre totalement farfelue, fruit d’un règlement de comptes entre des personnes dont il est totalement étranger», poursuit son avocat Me Carlo Alberto Brusa.

«Face à la gravité de ces agissements et afin de faire respecter ses droits», Franck Ribéry a décidé «d’engager des poursuites judiciaires pénales contre la personne signataire de cette lettre calomnieuse», qu’il assure avoir identifiée, «mais aussi contre celles et ceux qui continuent à puiser dans ces fausses informations contenues dans la lettre calomnieuse pour rédiger des ''posts'' sur les réseaux», poursuit-il.

«La liberté d’expression ne saurait justifier la diffusion d’informations fausses, calomnieuses, injurieuses ou diffamatoires à l’encontre d’un ancien joueur professionnel qui ne demande que de vivre en paix et sérénité avec sa famille qui subit par ricochet la gravité des accusations portées à son encontre», ajoute-t-il. Si la simple mention du nom d’une personne dans le dossier Epstein ne suppose aucun acte répréhensible a priori de sa part, de nombreuses personnalités subissent l’onde de choc de ces révélations.

