Le parachutiste français Pierre Wolnik, double champion du monde de freefly, est mort samedi en Haute-Savoie. Son parachute ne s’est pas ouvert.

France : Son parachute ne s'ouvre pas, le double champion du monde se tue

Pierre Wolnik, 37 ans, était membre de l'équipe de France de freefly en vue des championnats du monde 2026. Instagram: pierrewolnik

Un grave accident s’est produit dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. Pierre Wolnik, 37 ans, double champion du monde français de freefly en 2022 et 2024 et membre de l’équipe de France en vue des championnats du monde 2026, a trouvé la mort lors d’un saut en wingsuit.

D'après TF1, le sportif s’était élancé depuis un hélicoptère lorsqu’un incident est survenu en fin de chute: son parachute ne s’est pas ouvert, pour une raison encore inconnue. Il a alors percuté le sol à grande vitesse à proximité du village des Bossons. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas survécu.

Son corps a été héliporté par la Sécurité civile et une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident. Figure reconnue du parachutisme, Pierre Wolnik partageait régulièrement ses performances sur les réseaux sociaux. À l’annonce de son décès, la communauté des parachutistes français lui a rendu hommage, saluant unanimement un athlète d’exception.