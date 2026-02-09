FranceSon parachute ne s'ouvre pas, le double champion du monde se tue
Le parachutiste français Pierre Wolnik, double champion du monde de freefly, est mort samedi en Haute-Savoie. Son parachute ne s’est pas ouvert.
Un grave accident s’est produit dans le massif du Mont-Blanc, en Haute-Savoie. Pierre Wolnik, 37 ans, double champion du monde français de freefly en 2022 et 2024 et membre de l’équipe de France en vue des championnats du monde 2026, a trouvé la mort lors d’un saut en wingsuit.
D'après TF1, le sportif s’était élancé depuis un hélicoptère lorsqu’un incident est survenu en fin de chute: son parachute ne s’est pas ouvert, pour une raison encore inconnue. Il a alors percuté le sol à grande vitesse à proximité du village des Bossons. Malgré l’intervention rapide des secours, il n’a pas survécu.
Son corps a été héliporté par la Sécurité civile et une enquête a été ouverte afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’accident. Figure reconnue du parachutisme, Pierre Wolnik partageait régulièrement ses performances sur les réseaux sociaux. À l’annonce de son décès, la communauté des parachutistes français lui a rendu hommage, saluant unanimement un athlète d’exception.
