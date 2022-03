France Télécom: une salariée tente de se suicider à Metz

METZ - En pleine polémique sur la vague de suicides au sein de l’entreprise française, une cadre de 53 ans a avalé lundi matin des barbituriques mais ses jours ne seraient pas en danger.

Elle était revenue travailler à Metz le 1er septembre 2008 après un séjour dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais depuis un an «elle n'avait pas de poste de travail attitré et en tout et pour tout on ne lui a donné que deux ou trois missions de quelques jours à faire en un an», a ajouté M. Retourney. «Le 7 septembre elle a en outre reçu un avis de mutation d'office pour un poste inférieur au sien à Nancy, un avis... rétroactif au 1er septembre, ce qui est du jamais vu», a encore affirmé M. Retourney.