Le responsable d'un commerce parisien a été placé en garde à vue après avoir blessé gravement au couteau un individu qui avait volé la caisse du magasin, selon la police.

France : Un commerçant arrêté après avoir poignardé le voleur de la caisse

L’auteur des coups de couteau a été interpellé et le couteau ayant servi à l’agression a été retrouvé dans un bureau du magasin, selon les premiers éléments. AFP

Un responsable d’un commerce du XVIᵉ arrondissement de Paris a été interpellé et placé en garde à vue, lundi, pour avoir grièvement blessé à coups de couteau un homme qui s’était emparé de la caisse du magasin, a appris mardi, l’AFP, de source policière.

L’homme soupçonné du vol, touché à la gorge et à l’abdomen, a été transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé, a-t-on ajouté de même source.

Les faits se sont déroulés lundi après-midi, lorsque qu'un homme a tenté d’abord de voler la caisse d’un commerce d’alimentation, avant d’aller dans un autre magasin, tout proche.

Là, selon les premiers éléments de l’enquête, il a aspergé les caissiers de gaz lacrymogène et s’est emparé de la caisse. Un responsable du magasin s’est alors saisi d’un couteau dans un des rayons, a poursuivi le malfaiteur dans la rue, lui assénant des coups de couteau.

L’auteur des coups de couteau a été interpellé et le couteau ayant servi à l’agression a été retrouvé dans un bureau du magasin, selon les premiers éléments. L’enquête a été confiée au commissariat de l’arrondissement.

