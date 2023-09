France: Une mère incite son fils à frapper: «Vas-y tabasse-le! Mets-lui une gifle»

L'enquête concerne les chefs de «faits de violence sur mineur de quinze ans, suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, provocation directe de mineur de quinze ans à commettre un crime ou un délit, injure publique en raison de l'origine, l'ethnie, la nation, la race ou la religion et menace réitérée de violences», a poursuivi le parquet.

Jugée le 22 décembre

Selon une source policière, l'affaire a débuté mercredi matin, à proximité du collège Blaise-Cendrars, devant plusieurs élèves. La mère mise en cause a giflé et insulté le jeune garçon qu'elle accusait d'avoir violenté son fils, toujours selon cette source. Elle a par la suite ordonné à son fils, présent sur place, de frapper à son tour l'enfant. «Vas-y tabasse-le! Mets-lui une gifle», lui lance-t-elle.

Une vidéo non authentifiée par l'AFP a circulé sur les réseaux sociaux, peu après les faits. On y voit une femme blonde gifler un jeune garçon noir et lui demander de s'agenouiller, avant de lui retirer violemment ses lunettes. «Une vidéo (NDLR: de l'agression) a été fournie par les parents» du jeune garçon, a indiqué le parquet de Créteil, sans préciser s'il s'agissait des mêmes images.