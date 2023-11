France: Une start-up lève 3 millions d’euros pour produire du lait maternel in vitro

À l’échelle mondiale, seuls 44% des bébés de moins de 6 mois sont exclusivement allaités au sein, selon des chiffres de l’OMS de 2022. Photo d’illustration/AFP

Une start-up française de biotechnologie a annoncé mercredi sa première levée de fonds, de trois millions d’euros, pour développer son projet de produire du lait maternel in vitro, issu de la culture de cellules de glandes mammaires, une alternative au lait infantile à base de lait de vache.

Ce financement permettra à la jeune pousse de «recruter une équipe de scientifiques» pour accélérer la phase de recherche et développement, a déclaré Eden Banon-Lagrange, cofondatrice de Numi aux côtés d’Eugénie Pezé-Heidsieck, docteure en biologie moléculaire.

Créée en 2022 à Suresnes (région parisienne), la start-up qui emploie actuellement quatre personnes en comptera sept d’ici à la fin de l’année et une quinzaine dans un an, a précisé la dirigeante. À plus long terme, la biotech vise une mise sur le marché américain qui a «pris de l’avance avec un cadre réglementaire clair» dans ce domaine, avant de se lancer en Asie et en Europe. Aux États-Unis, la start-up Biomilq est déjà positionnée sur le développement de lait maternel artificiel, depuis 2020.

Se rapprocher des bienfaits du lait maternel

«On recrée la lactation in vitro pour se rapprocher des bienfaits du lait maternel», souligne Eden Banon-Lagrange. La production du lait maternel in vitro par culture cellulaire consiste à «isoler des cellules mammaires, les mettre en culture dans un environnement contrôlé, leur donner des nutriments pour leur permettre de se développer et de proliférer», explique-t-elle.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande un allaitement maternel exclusif jusqu’à l’âge de six mois et la poursuite de l’allaitement (avec une alimentation complémentaire appropriée) jusqu’à 2 ans ou plus. Mais à l’échelle mondiale, seuls 44% des bébés de moins de six mois sont exclusivement allaités au sein, selon des chiffres de l’OMS de 2022.

«L'essentiel» sur WhatsApp Abonne-toi à notre nouvelle chaîne WhatsApp en cliquant sur le lien ou en scannant le QR Code ci-dessous et active la petite 🔔. Tu recevras un récap' de l'actu du jour, entre info et divertissement. L'essentiel FR