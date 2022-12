Mondial 2022 : La France prend deux buts d'avance face au Maroc

Le milieu Adrien Rabiot est forfait et le défenseur Dayot Upamecano est remplaçant pour la demi-finale du Mondial que l'équipe de France joue face au Maroc mercredi (20h au Luxembourg), selon la composition officielle publiée par la FIFA. Amoindris par une maladie, les deux titulaires habituels sont remplacés dans le «onze» de départ par le défenseur Ibrahima Konaté et le milieu Youssouf Fofana. Le joueur de Liverpool et celui de Monaco comptent onze sélections à eux deux avant la rencontre disputée à al-Khor, au nord de Doha.