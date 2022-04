Coupes d'Europe : Francfort et Leipzig prennent une option, Marseille battu

L'Eintracht Francfort et Leipzig ont gagné leur demi-finale aller de Ligue Europa, tandis que l'OM s'est incliné sur la pelouse du Feyenoord en C4, jeudi soir.

En C4, le Feyenoord Rotterdam et l'OM ont offert une première mi-temps palpitante. Les Néerlandais remportent toutefois la première manche (3-2), grâce notamment à un doublé de Dessers (18e, 46e) et un but de Sinisterra (20e). Mené 2-0, Marseille a d'abord refait son retard (Dieng à la 28e et Gerson à la 40e) avant d'encaisser un troisième but. Mais les hommes de Sampaoli n'ont pas réussi à égaliser en seconde période, malgré plusieurs occasions.