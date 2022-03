Happy end : Francis Dorffer met fin à sa prise d'otage

Le médecin qui a été pris en otage mercredi par un détenu originaire de Hayange, considéré comme dangereux à la maison d'arrêt de la Santé à Paris a été libéré et est sain et sauf.

"Le détenu s'est rendu et a libéré l'otage qui est en bonne santé", précise une source policière. Dans un communiqué, Michèle Alliot-Marie, garde des Sceaux, a tenu "à remercier et à féliciter tous ceux qui ont pris part" à ce dénouement "par la négociation".

"Elle assure de son soutien le médecin pris en otage et l'ensemble des personnels de la maison d'arrêt de la Santé à Paris", selon ses services. Le détenu, Francis Dorffer, 26 ans, qui a été condamné pour agression sexuelle et vols avec violence s'est rendu au terme d'une négociation avec la Brigade de recherche et d'intervention, assistée d'une psychologue.