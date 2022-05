Télévision : Francis Lalanne fait condamner «Fort Boyard»

La société de production de «Fort Boyard» devra verser près de 10 000 euros d’indemnités à Francis Lalanne et lui rendre son chapeau de personnage de l'émission, après son licenciement en 2020, ont décidé les prud'hommes.

Le chanteur poursuivait devant les prud’hommes la société Adventure Line Productions (ALP), qui produit les émissions «Fort Boyard» et «Koh-Lanta», afin de faire requalifier les contrats qu’il a signés de 2016 à 2019 en CDI, rompus abusivement selon lui par les producteurs.

Selon le délibéré rendu public jeudi après-midi, la juridiction de Rochefort «requalifie le contrat de travail d'usage à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée» et condamne ALP à verser les sommes de 3 247 euros d'indemnités de préavis, 1 200 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 5 000 euros de dommages et intérêts. La société de production de «Fort Boyard» devra également restituer le chapeau du chanteur, qui faisait partie de la panoplie du personnage de «Narcisse Lalanne», mais pourra conserver la longue pipe en bois que M. Lalanne réclamait aussi.