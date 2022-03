En Italie : Franck Ribéry hospitalisé après un accident de voiture

Le footballeur français a été victime d’un léger traumatisme crânien, suite à un accident de la route dans la nuit de dimanche à lundi.

À cause de cette mésaventure, son club de la Salernitana a fait savoir qu’il ne reviendra pas immédiatement sur le terrain et se reposera «plusieurs jours par précaution». Il est donc fort probable que le joueur ne puisse pas participer à son prochain match contre l’Inter Milan, prévu ce vendredi 4 mars 2022. Dans une story Instagram, sa femme, Wahiba, a tenu à rassurer ses fans. «Franck va bien, merci pour vos gentils messages. Il se repose et va bientôt revenir», a-t-elle écrit.