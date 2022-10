Pop italienne : Ricchi e Poveri en deuil, Franco Gatti est mort

Les Ricchi e Poveri s'étaient formés en 1967, avec quatre voix, sur le modèle du groupe californien The Mamas and the Papas. Il a participé au prestigieux festival de San Remo, à plusieurs reprises, décrochant la deuxième place en 1970 avec «La prima cosa bella» et en 1971 avec «Che Sarà». Le succès arrive à partir de 1974, et durera jusqu'aux années 1980, en passant notamment par un concours Eurovision avec «Questo amore».