Les Francofolies vont changer de dimension

Les Têtes d’affiche

Les Francos d’Esch ont de nouveau mis la barre très haut cette année avec DJ Snake (vendredi), Orelsan (samedi) et Angèle (dimanche) en têtes d’affiche. Devenu l’une des plus grandes stars de l’électro française, le DJ de 36 ans s’est produit devant 60 000 fans en juin 2022 au Parc des Princes. Plus gros vendeur de disques en France en 2021 avec «Civilisation», Orelsan affiche partout complet sur sa tournée. Enfin, Angèle a triomphé avec son «Nonante-Cinq Tour». La star de la pop belge tout comme le rappeur normand ne s’étaient pas encore produits au Luxembourg sur ces tournées.

Dans le cadre bucolique du Galgenberg, plusieurs shows vaudront le détour: Voyou, La Femme et Jeanne Added ce vendredi, Gazo et Josman samedi, ou Louise Attaque, Izia et Disiz dimanche. Au théâtre d’Esch, Bernard Lavilliers et Englbrt croiseront le fer samedi, tandis que Zaho de Sagazan et Émili Simon créeront l’événement dimanche. Enfin, la techno de Vitalic retentira à la KuFa samedi.