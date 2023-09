«L'État français n'en fait pas assez pour les frontaliers», selon le maire de Metz

L'essentiel : Il y a de plus en plus de frontaliers à Metz. Comment améliorer leur quotidien?

François Grosdidier, maire de Metz: Le sujet numéro un demeure les transports et la mobilité, mais des problèmes de formation et d'emploi se posent également. Notre bassin de vie est transfrontalier. C'est à cette échelle que nous devrions traiter ces questions. Il n'existe aucun lieu où la partie luxembourgeoise et la partie française analysent les problèmes…