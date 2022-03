Selon «VSD» : François Hollande s'est installé chez Julie Gayet

Après avoir quitté le palais de l’Élysée, l'ancien président français a emménagé au domicile de l'actrice, selon le magazine français «VSD».

Une étape de plus a été franchie dans la relation entre François Hollande et Julie Gayet. L'ex-président et l'actrice habitent ensemble, selon VSD. Le magazine précise que c'est Monsieur qui s'est installé chez Madame, «dans un loft dans un quartier branché de l'Est parisien». Le socialiste a même emmené sa chienne, Philae, avec lui. Sur la couverture de VSD, on peut d'ailleurs voir l'actrice en train de promener le labrador.